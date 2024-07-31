Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников был фигурантом дела Булгакова

Предприниматель Игорь Котельников, умерший в СИЗО, был знаком с предполагаемыми соучастниками бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова и фактически является еще одним фигурантом этого дела. Как передает РИА Новости, об этом говорится в материалах дела.

Следствие посчитало, что Котельников, "лично зная руководителей ООО "КонсервПакЛам", ООО "ГПК-Продтара" и ООО "Бруно" и специфику работы, имея тесные взаимоотношения с лицами, участвующими в совершении преступления, находясь вне мест изоляции, может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности".

Все эти компании фигурируют в деле Булгакова о поставках пайков в армию по завышенным ценам.

Котельникова был арестован по обвинению в хищениях в Минобороны в начале июня. В июле он скончался в московском СИЗО-4 "Медведь". По словам члена Совета по правам человека Евы Меркачевой, смерть связана с условиями содержания в карцере. По ее словам, помещение в карцер в жаркую погоду допустимо только в крайних случаях, находиться там в духоте практически невозможно.

Ранее сообщалось, что Котельников был приближенным бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, который обвиняется во взяточничестве и находится под арестом.