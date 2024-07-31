В Перми мужчина напал на 84-летнего пенсионера, несколько раз ударил его и похитил продукты

В Перми мужчина напал на 84-летнего пенсионера, несколько раз ударил его и похитил продукты, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, инцидент произошел днем, 29 июля, в подъезде дома по улице Моторостроителей. Потерпевший долгое время не мог самостоятельно подняться и продолжал лежать в створе лифта, пока ему не помогли встать неравнодушные граждане.

Личность подозреваемого установлена, он задержан.

Им оказался ранее судимый житель краевого центра.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. В настоящее время фигурант находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.