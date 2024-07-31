В Москве Google оштрафовали на 5 миллионов

Судья участка Nº 373 Таганского района, и.о. мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района Москвы вынес решение о штрафе, который должна заплатить компания Google LLC.

Речь идет о наказании по административной статье "Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи". Штраф составляет 5 млн руб., говорится в официальном telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, в июле 2022 г. суд в РФ оштрафовал компанию Google более, чем на 21 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной информации. Протокол был составлен 22 июня. Для американского IT-гиганта в тот момент это второй оборотный штраф: в декабре прошлого года на Google судом по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд руб. В мае того же года приставы завели в отношении компании дело о его принудительном взыскании. В том же месяце сообщалось, что исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд руб. оборотного штрафа и 505 млн руб. исполнительского сбора прекращено. В апреле 2024 г. стало известно, что суд в Москве утвердил третий оборотный штраф для Google в сумме 4,6 млрд руб.