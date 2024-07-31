Израиль усилил охрану своих спортсменов на Олимпиаде

Израиль усилил охрану своих спортсменов на Олимпийских Играх в Париже. Кроме того, Служба общей безопасности (ШАБАК) усилит охрану израильской делегации на Олимпиаде.

Такие меры были приняты в связи с убийствами главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлах", передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Он погиб в результате удара по его резиденции. Атака произошла после того, как Хания принял участие в инаугурации нового президента Ирана.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Израиль понесет суровое наказание за убийство Хании.