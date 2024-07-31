"ЕР" в Госдуме отказалась поддержать отсрочку многодетных отцов от мобилизации

Госдума отказалась поддержать законопроект коммунистки Нины Останиной об освобождении многодетных отцов от мобилизации.

Глава комитета ГД по делам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина указала, что отсрочку от мобилизации получили во время СВО 256 тыс. айтишников, 170 тыс. работников банковского сектора, но при этом в зоне СВО служат по меньшей мере 900 многодетных отцов (трое и более детей) и сотня отцов детей-инвалидов.

Законопроект Останиной отказался поддержать комитет Госдумы по обороне. Зампред комитета Андрей Красов ("Единая Россия") заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента, что мужчина в первую очередь должен защищать семью, а потом уже думать о том, как ее прокормить.

В итоге представители "Единой России" не поддержали законопроект, он не набрал нужного числа голосов для прохождения первого чтения, передает Baza.