31 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

В Яндекс Go объяснили "исчезновение" самокатов из приложения в Екатеринбурге

В Яндекс Go прокомментировали ситуацию с "исчезновением" самокатов из их приложения в Екатеринбурге. В компании заявили, что имел место сбой.

Утром 31 июля жители уральской столицы заметили, что из приложения Яндекс Go пропала возможность арендовать самокат. При этом все остальные сервисы были на месте. Через некоторое время функция аренды самокатов вновь стала доступна. По удивительному совпадению, на сегодняшнее утро в Екатеринбурге был запланирован рейд по поиску самокатчиков-нарушителей.

Как сообщили Накануне.RU во внешней пресс-службе Яндекс Go, сегодня утром самокаты действительно были недоступны для аренды.

"Причина – технический сбой на стороне мобильного оператора, чьи каналы мы используем для удаленного управления арендой самокатов. Сейчас все работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что в Екатеринбурге появились первые "скауты-штраферы", которые будут фиксировать нарушения в особо загруженных районах города. Пока что их можно встретить у ТЦ "Веер Молл" и "Пассаж", где в утренние и вечерние "часы пик" самокаты массово оставляли вне парковок, нарушая ПДД и правила сервиса.

Аналогичные "скауты-штраферы" появятся и в других районах столицы Урала. В основном они будут находиться у входов на станции метро и в торговые центры. Эти сотрудники не только расставляют самокаты, но и напоминают правила парковки и подсказывают ближайшую парковочную зону тем, кто остановился в неположенном месте. Также скауты выдают листовки с ПДД и фиксируют нарушения, предупреждают о штрафе и передают информацию в Яндекс Go. Далее служба поддержки проверяет данные о нарушении и выписывает штраф.

В компании отметили, что за первый день в двух точках Екатеринбурга было выписано больше 50 таких штрафов.

Теги: самокаты, Яндекс Go, приложение, сбой, Екатеринбург


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