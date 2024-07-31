31 Июля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников лично оценил работу II социальной ярмарки продукции новосибирских производителей

Продукция товаропроизводителей из районов Новосибирской области стала доступнее жителям левобережья Новосибирска благодаря открытию второй социальной ярмарки. Организовать новую площадку, подобную той, что уже доказала свою востребованность в Калининском районе Новосибирска, – поручил Губернатор Андрей Травников в прошлом году.

Сегодня глава региона оценил условия, созданные на ярмарке. «Поручение выполнено очень качественно: новый уровень, новый формат. Это не просто социальная функция, а продвижение местных производителей в очень удобном месте — рядом со станцией метро, с общественным транспортом. Ну и само оформление — это новый стандарт. Я думаю, что теперь надо все остальные ярмарки подтягивать, как минимум, к такому стандарту оформления.Ассортимент очень богатый. Это не какое-то ограниченное предложение предметов первой необходимости. Здесь на любой вкус покупатели могут выбрать продукцию наших новосибирских производителей. Поэтому рекомендую жителям левобережья воспользоваться новой социальной ярмаркой», — заявил Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

Как доложил Губернатору министр торговли, промышленности и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, помещение второй областной социальной ярмарки занимает площадь более тысячи квадратных метров. Для организации оптимального логистического и торгового процесса в распоряжении ярмарки шесть холодильных камер различных температурных режимов, грузовые лифты, организованы удобные разгрузочные площадки.

(2024)|Фото:nso.ru

Сегодня на ярмарке представлена продукция: мясо, колбасные изделия и деликатесы, рыба, яйца и мясо птицы, молочная продукция; хлеб, хлебобулочные изделия и овощи из Ордынского, Новосибирского, Колыванского Венгеровского, Тогучинского, Коченёвского, Чистоозёрного, Черепановского районов Новосибирской области, а также из Новосибирска. В дальнейшем планируется проведение мастер-классов по приготовлению блюд. Кроме этого предусмотрены места для реализации сезонной продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами и сменные
торговые места, где могут реализовывать свою продукцию малые предприятия и предприниматели, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Режим работы второй областной социальной ярмарки (адрес: пл. Карла Маркса, 1) с 10 до 20 часов ежедневно, выходной – воскресенье.

На социальной ярмарке действует принцип стабильной низкой цены, так как торгует сам производитель по ценам производства. Низкий уровень цен достигается безвозмездным предоставлением торговых мест и холодильного оборудования, а также освобождением от уплаты коммунальных услуг на содержание торгового места.

(2024)|Фото: nso.ru

Региональный минпромторг будет проводить ежегодную ротацию участников ярмарки с целью максимального охвата товаропроизводителей и продвижения новой продукции на внутренний региональный рынок.

На ярмарке вся продукция подвергается ветеринарному и фитосанитарному контролю, в соответствии с действующим законодательством.

(2024)|Фото: nso.ru

Напомним, что в целях насыщения потребительского рынка Новосибирской области товарами местных товаропроизводителей, эффективного решение вопросов импортозамещения, обеспечения населения продукцией по низким ценам министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона с августа 2015 года реализует проект «Областная социальная ярмарка». Финансирование ярмарки осуществляется из средств областного бюджета.

(2024)|Фото: nso.ru

Первая областная социальная ярмарка (ул. Красных Зорь 1/3, Калининский район Новосибирска) очень востребована жителями города. Ежедневно совершается около 7,4 тысяч покупок, единовременный покупательский поток может составлять более 600 покупателей.

Также в регионе ежегодно проходит серия областных оптово-розничных универсальных ярмарок – на территории районов.

Теги: андрей травников, продукция нвоосибирских производителей, социальная ярмарка,


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