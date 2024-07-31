На улице Белинского в Екатеринбурге могут запретить ездить на электросамокатах

В Екатеринбурге могут запретить ездить на электросамокате по улице Белинского. И это лишь одна из зон города, где могут ввести столь радикальные ограничения. Об этом заявил зампредседателя комитета по транспорту Сергей Яскевич.

По его словам, на мосту на Белинского узкие тротуары, в связи с чем на участке ввели ограничения на скорость в 10 км/ч. Однако, если как и с другими участками, происшествия все равно будут фиксироваться, движение и вовсе запретят.

Яскевич добавил, что динамика происшествий в городе фиксируется каждую неделю. Где нарушений ПДД больше постепенно вводятся ограничения, которые в результате и могут привести к запрету движения электросамокатов на территории. Еженедельно такие решения будет принимать рабочая группа.