В российских медвузах резко выросла стоимость обучения

В медицинских вузах страны поднялись цены на обучение. В московских университетах по отдельным направлениям стоимость обучения выросла на 30%, в петербургских – на 15-20%, в воронежском медуниверситете по направлению "педиатрия" учиться стало более чем на 50% дороже, отмечает "Коммерсант".

В Минздраве, которому подведомственны медицинские вузы, не видят проблем и считают рост цен соответствующим "нормативным затратам".

Вузы объясняют рост цен внедрением "новой научно-исследовательской образовательной модели" и увеличением нагрузки на профессорско-преподавательский состав.

Эксперты видят проблему и в целевом наборе, под который отдают все больше бюджетных мест. При этом само число бюджетных мест не увеличивается, поэтому абитуриенты, не желающие связывать себя контрактом, вынуждены идти на платное отделение, с ростом спроса увеличивается и стоимость обучения.

Цифры

Стоимость годового обучения для первокурсников в Первом МГМУ им. Сеченова по специальности "лечебное дело" выросло с 650 тыс. руб. до 850 тыс. руб. (+30,8%). Шесть лет учебы в этом вузе выросли до 5,6 млн руб. против 4,4 млн руб. в прошлом году.

В июне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за пять лет число бюджетных мест в российских медицинских вузах увеличилось на 30% — с 26, 8 тыс. в 2019 году до 35 тыс. в 2024 году.