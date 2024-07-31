Заключившие с августа контракт бойцы СВО получат по 400 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным, заключившим контракт на участие в спецоперации с 1 августа по 31 декабря 2024 года, в размере 400 тысяч рублей. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выплата устанавливается для россиян и иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ с 1 августа по 31 декабря текущего года сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции.

Новая федеральная выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года.

Президент также рекомендовал властям регионов установить единовременную выплату заключившим контракт на СВО с 1 августа в сумме не менее 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что семьи свердловчан, заключивших контракт на службу в зоне проведения СВО, теперь получат повышенную единовременную выплату. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев. Теперь вместо 100 тысяч рублей семьи контрактников будут получать 400 тысяч. Однако касается это только тех военнослужащих, которые заключили контракт с 15 июня.