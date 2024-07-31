31 Июля 2024
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

В России возобновится запрет экспорта бензина

Власти России приняли решение о возобновлении запрета экспорта бензина. Его введут завтра, 1 августа, и продлится он минимум один месяц.

Открытие экспортного канала не привело к значительному росту нефтепереработки, при этом оптовые цены на бензин за два с небольшим месяца выросли в пределах 10–30%. Так, АИ-92 с 20 мая по 30 июля подорожал на 13%, до 54,486 тыс. руб. за т, а АИ-95 — на 29%, до 72,712 тыс. руб. за т, пишет РБК.

Весной 2024 г. Правительство России отменило запрет на экспорт бензина, поскольку рынок "в достаточной степени насыщен топливом". Тогда вице-премьер Александр Новак, курирующий энергетику, заявлял, что благодаря временному запрету экспорта топлива ситуация с ним на российском рынке стабилизировалась, "все в полном объеме обеспечены топливом, ситуация на оптовом рынке спокойна".

Теги: Бензин, экспорт, запрет


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