СМИ: Бывший прокурор, обвиняемый в изнасиловании, попросился в зону СВО

В Северной Осетии высокопоставленный прокурор, обвиняемый в изнасиловании, просится на СВО. По данным Telegram-канала Baza, мужчина уже прошел врачебную комиссию и подал ходатайство о заключении контракта с Минобороны.

Речь идет о бывшем заместителе руководителя отдела процессуального контроля Григории Авакяне. В начале июля подчиненная обвинила его в изнасиловании.

По словам девушки, мужчина подмешал ей сильнодействующее вещество и час насиловал в здании прокуратуры. После этого он, якобы, предлагал ей деньги, чтобы "замять" дело. Она все же написала заявление об изнасиловании. В тот же день Авакян уволился из прокуратуры по собственному желанию.

Девушка против того, чтобы Авакян уходил на СВО, поскольку так он избежит уголовной ответственности.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел отдельное совещание, посвященное отправке подследственных и подсудимых в зону СВО. Он отметил, что "надо очень взвешенно подходить к этой работе, учитывая каждую конкретную ситуацию индивидуально". И поручил проанализировать практику освобождения граждан от уголовной ответственности при заключении контракта с Минобороны.