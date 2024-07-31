Через Пермский край провезли советский космический корабль "Буран"

Через Пермский край провезли советский космический корабль "Буран". Видео опубликовали в группе "Подслушано Пермь" социальной сети "ВКонтакте".

"Нечто огромное на трассе", - написал автор видео.

В комментариях подписчики группы опознали в объекте космический корабль "Буран".

По данным издания Properm, некоторое время назад Музей военной техники в Верхней Пышме выкупил "Буран" у музея техники Вадима Задорожного (г. Медынь Калужской области). И теперь космический корабль направляется в Екатеринбург.

Космолет везли из аэропорта Жуковский через каналы Москвы, далее по Волге и Каме до Перми. Затем автотранспортом "Буран" отправили до Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Как сообщает издание, космическая система "Энергия – Буран" была, по сути, советским ответом на программу Space Shuttle из США. Ракета "Энергия" выводила космосамолет "Буран" на орбиту, где он мог выполнять любые задачи - хоть мирные, хоть военные. В проект даже набрали отряд космонавтов.

Всего было два испытательных пуска "Энергии": первый — с макетом "Бурана" (1987), второй — с самолетом, который 15 ноября 1988 года успешно вернулся на Землю, причем, в автоматическом режиме. Но из-за перестройки дорогостоящий проект свернули. Из пяти экземпляров самолетов проекта первый ("Буран") был уничтожен при обрушении ангара на космодроме Байконур, второй ("Буря") остается на Байконуре, четвертый и пятый были лишь начаты и затем разобраны.



В Екатеринбург везут третий самолет проекта "Буран" под названием "Байкал".

