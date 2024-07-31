В Мытищах задержаны мигранты, нападавшие на прохожих из-за внешнего вида

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал детальный доклад по уголовному делу о нападениях мигрантов на прохожих в городе Мытищи Московской области.

Все фигуранты установлены, они являются гражданами и уроженцами Таджикистана. С двумя из них проводятся следственные действия, еще один разыскивается. Уголовное дело возбуждено по по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщалось, в Мытищах группа мигрантов организовала "шариатский патруль". Выходцы из Таджикистана нападают на местных жителей из-за их внешнего вида. К примеру, мигранты останавливали на улице девушек в коротких юбках и требовали, чтобы те "прилично одевались". Кроме того, они распространяют рекламу наркотиков и нецензурно выражаются в адрес местных жителей, угрожая привить им "свои порядки".