Татьяна Бакальчук рассказала, когда решила разводиться

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что разводиться с мужем Владиславом решила задолго до слияния ее маркетплейса с компанией Russ.

"Такие решения (о разводе – прим. ред.) не приходят за один миг или после одного какого-то события. Причина развода гораздо глубже, она лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ. Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это (шумиха из-за слияния компаний, которую запустил Владислав – прим. ред.), безусловно, стало последней каплей", - сказала Бакальчук в интервью "Комсомольской правде".

Также предпринимательница опровергла слова мужа о том, что он не был в курсе предстоящего объединения Wildberries и Russ. "Помните, недавно в интернете все обсуждали певицу Алсу? Она прокомментировала пост Анастасии Решетовой о своем супруге (о том, что у них не было связи – прим. ред.) одним словом – "врет". Вот и мне не раз в данной ситуации хотелось ее процитировать. Это абсолютная неправда. Он знал о сделке с самого начала", - сказала Бакальчук.