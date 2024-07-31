В Приморье "накрыли" незаконный детский лагерь

В Приморье, на острове Аскольд, обнаружен незаконно работавший детский лагерь. О пребывании детей на острове, где их за деньги поселили представители Межрегионального фонда поддержки молодежных инициатив "Татьянин день", стало известно из средств массовой информации и соцсетей сегодня, 31 июля.

Ранее прокурор ЗАТО Фокино объявил руководителю организации предостережение о недопустимости нарушений закона. Прокурор строго указал на то, что помимо отсутствия организации в перечне детских оздоровительных организаций, остров Аскольд вовсе отнесен к территориям, где запрещена подобная деятельность, о чем руководитель уведомлена письменно. На остров выезжала группа в составе прокурора Фокино Владимира Синенко, представителей транспортной прокуратуры и сотрудников Следкома Приморья. Позже прокуратура Фокино признала законным возбуждение из-за случившегося уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает прокуратура Приморья.

РИА Новости приводит информацию местных telegram-каналов, где говорится, что в лагере на острове Аскольд нет горячей воды, еды в столовой хватало не всем, а детям пришлось мыть комнаты после предыдущей смены. Опубликовано видео с домиком, где разбросаны вещи и мусор, а грязные матрасы лежат прямо на полу. Также сообщалось, что 10-летнюю девочку заставляли мыть туалет. Было указано, что путевка стоила 32 тысячи руб.