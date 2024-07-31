Герой России Владимир Шиковский получил сертификат на квартиру в Екатеринбурге

Сегодня, 31 июля, участнику специальной военной операции, Герою Российской Федерации Владимиру Шиковскому вручили сертификат на однокомнатную квартиру. Церемония прошла в свердловском филиале фонда "Защитники Отечества", об этом сообщили в пресс-службе уральского полпредства.

Владимир Шиковский был мобилизован в сентябре 2022 года. Служил в подразделении "Спарта". При штурме Авдеевки он получил тяжелое ранение, потерял ногу. За мужество и героизм президент Владимир Путин присвоил Владимиру Шиковскому звание Героя Российской Федерации.

Напомним также, что уральский полпред Владимир Якушев стал наставником участника программы "Время героев" Александра Загайнова. За время стажировки в Екатеринбурге подполковник познакомится с работой органов власти разного уровня: муниципального, регионального и деятельностью аппарата полпредства. Программа по обучению участников специальной военной операции "Время героев" реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления Президентской академии на базе Мастерской управления "Сенеж".