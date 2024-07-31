Дорожники перекроют трассу Р-351 "Екатеринбург – Тюмень"

Сегодня на 268 км трассы Р-351 "Екатеринбург – Тюмень" Тугулымского района будут проводиться дорожные работы, в связи с чем участок будет закрыт для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

"31 июля 2024 г. владельцем дороги планируется перекрытие автомобильной дороги Р-351 "Екатеринбург – Тюмень" на 268 км в периоды с 14.00 по 14.10, с 14.25 по 14.35, с 14.50 по 15.00. В связи с работами движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто в оба направления", - говорится в сообщении.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты, быть предельно внимательными на дороге и заблаговременно снижать скорость, приближаясь к ремонтным участкам. Особое внимание стоит уделять временным дорожным знакам и соблюдать установленные скоростные ограничения.