31 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Армия и ВПК Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Выставка трофейной военной техники стран НАТО откроется в Тюмени 5 августа

Выставка трофейной военной техники стран НАТО откроется в Тюмени 5 августа, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Экспозиция "Сила V правде - гордость и победа" готовится к переезду в Тюменскую область. На выставке будет представлена техника, захваченная группировкой "Центр" в ходе специальной военной операции. В основной части выставки - подбитая военная техника, произведенная в США, Великобритании, Германии, Турции, на Украине и в других странах: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, вездеход Pinzgauer.

Представят на выставке и народный дрон-камикадзе "Упырь", тактико-технические характеристики которого позволяют успешно противодействовать всем экспонатам. Дрон был разработан в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и для уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Недавно стало известно, что разработка выходит в серийное производство.

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что остановка передвижной выставки в Тюмени совпадает с датами празднования 80-летия региона.

"Каждый день на площадке экспозиции будут проходить патриотические мероприятия и мастер-классы", - заявил он.

В Тюмени выставка трофеев будет работать ежедневно по 17 августа с 10.00 до 21.00, на площадке, расположенной по адресу Максима Горького, 66 (около торгового центра "Гудвин").

Передвижная выставка — совместный проект Центрального военного округа, "Единой России", полпредства в УрФО и правительств регионов. Планируется, что она посетит десятки городов. Тюмень станет четвертой точкой остановки трофеев СВО после Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Теги: НАТО, техника, трофей, выставка


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