Минобороны РФ: Начался третий этап учения нестратегических ядерных сил

В России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил, сообщило Минобороны РФ.

В рамках данного этапа учения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков.

Ранее в рамках первого и второго этапов учения нестратегических ядерных сил были отработаны вопросы подготовки частей Южного, Ленинградского военных округов, подразделений ВКС и ВМФ к боевому применению нестратегических ядерного оружия.

Как сообщалось, Минобороны России по поручению президента проведет учения с ракетными соединениями Южного военного округа (с привлечением авиации) и ВМФ. Цель – повысить готовность нестратегических ядерных сил "к выполнению боевых задач". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку Вооруженных сил России к предстоящим ядерным учениям. Представитель Кремля обратил внимание на заявления западных представителей, которые "говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину".