Венесуэла разорвала дипотношения с Перу

Власти Венесуэлы заявили о разрыве дипломатических отношений с Перу. Это случилось после того, как перуанский министр иностранных дел Хавьер Гонсалес Олаэчеа не признал итоги выборов президента Венесуэлы.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла приняло решение разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании статьи 45-й Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.", - приводит РБК заявление главы МИД Венесуэлы Ивана Хиль Пинто в соцсети X.

29 июля в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. Протестующие обвинили власти в фальсификации результатов президентских выборов, на которых победил действующий президент Николас Мадуро. Демонстранты строили баррикады, поджигали автомобили и строительный мусор на дорогах. Между протестующими и полицейскими произошла перестрелка около резиденции президента Венесуэлы — дворца Мирафлорес в Каракасе. Мадуро заявил, что в Венесуэле "пытаются организовать фашистский и контрреволюционный государственный переворот". В Кремле считают, что оппозиция должна признать свое поражение.