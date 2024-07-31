Белгородским беженцам с разрушенными домами удвоят выплаты на аренду жилья

С 1 августа в два раза будут увеличены выплаты белгородским беженцам из обстреливаемых районов на аренду жилья, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"С 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. и с 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб. — для многодетных семей. Эта мера касается жителей, проживающих в населенных пунктах, доступ в которые ограничен, чье жилое помещение разрушено или серьезно повреждено", - рассказал глава региона.

Гладков также пообещал выплаты жителям разрушенного в результате обстрела дома в Шебекино.

"У кого частично или полностью повреждено имущество, будем выплачивать по 50 или 100 тысяч рублей соответственно. А также постараемся максимально быстро перечислить по 10 тыс. рублей единовременной выплаты на каждого прописанного члена семьи поврежденного дома", - сообщил губернатор.