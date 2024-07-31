Студентам УрГАХУ показали, как возводят популярные в Екатеринбурге новостройки

В Екатеринбурге студенты-третьекурсники УрГАХУ побывали на строительной площадке квартала "Северное сияние" на Уралмаше. Там им показали, как в городе возводят популярные новостройки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", квартал строится в исторической части района, на месте ветхих и аварийных деревянных домов. Квартиры в нем пользуются большим спросом у горожан, он отмечен целым рядом престижных профессиональных наград.

В проекте собраны все современные архитектурные решения, которые, в том числе, изучают студенты-архитекторы. Это и квартальная застройка, которая позволяет отделять приватную зону внутреннего двора, формировать интересный уличный фронт с пешеходными аллеями, витринами магазинов и кафе. Кроме того – широкий спектр планировочных решений, парадные холлы, соседские центры и подземные паркинги.

Поскольку комплекс состоит из нескольких очередей, находящихся в разной степени готовности, специалисты "Атома" показали будущим коллегам все этапы возведения дома – от заливки монолитного каркаса до отделки и благоустройства, а также ответили на вопросы.

"Для студентов очень полезно и важно увидеть своими глазами все то, что они изучили в теории, посмотреть, как архитектурные проекты воплощаются на стройплощадке руками строителей. Ребятам интересно увидеть современные материалы и строительные технологии, узнать, как организована работа строителей. Уже много лет учащиеся 3-4 курсов посещают объекты компании "Атомстройкомплекс", получают здесь ценные практические знания и перенимают опыт старших коллег", - отметила старший преподаватель УрГАХУ Елена Базаева.

Такие экскурсии для студентов – часть глобальной программы подготовки кадров для строительной отрасли, которую реализует крупнейший строительный холдинг региона "Атомстройкомплекс". Сегодня в нем работает много выпускников как УрГАХУ, так и других профильных учебных заведений.

"Мы сотрудничаем с большинством вузов и колледжей Екатеринбурга, где обучают строительным специальностям. Помимо экскурсий, принимаем студентов на производственную практику, в качестве наставников участвуем в хакатонах и кейс-чемпионатах. "Атом" – крупнейшее предприятие полного цикла, у нас есть свой проектный институт, свои заводы, строительные тресты и управляющие компании. Благодаря этому молодые специалисты, работая у нас, могут узнать строительный процесс со всех сторон, попробовать себя в разных сферах строительства и найти место по душе", - рассказала директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Она также отметила, что начиная со второго курса студенты вузов могут устраиваться в "Атом" на неполный рабочий день и успешно совмещать учебу с работой.