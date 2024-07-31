В Академическом районе нашли мертвую лису с бешенством

В Академическом районе Екатеринбурга нашли останки лисы, у которой диагностировали бешенство. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Роспотребнадзор. Горожан просят не надеяться на счастливый случай и прививать своих питомцев.

"Бешенство – особо опасная острая инфекция, передающаяся главным образом через укусы теплокровных животных со слюной. Вирус поражает головной мозг, что в большинстве случаев приводит к летальному исходу", - отмечают в мэрии.

Уральцам также напомнили, что инкубационный период в среднем длится от недели до трех месяцев, но может занять и год, а потому нельзя быть уверенным в том, что животное не было заражено. В первую очередь в группе риска находятся дети. Им следует объяснить, что нельзя гладить незнакомых собак, кошек, лис и даже корить белок с рук.

Домашних животных нужно прививать от бешенства, даже если они никогда не выходят на улицу. Дикие звери оставляют экскременты и слюну, которые могут разноситься птицами или ветром, попадать на одежду и обувь.

Поставить прививку от бешенства домашнему любимцу можно бесплатно по следующим адресам:

улица Красноуральская, 2, телефон: 300-84-00;

переулок Дунитовый, 42, телефон: 363-33-58.

Прививку можно ставить питомцам в возрасте от 3 месяцев. Для выработки иммунитета прививаться нужно один раз в год.

В случае, если человека поцарапало или укусило дикое животное, следует сразу же обратиться в травмпункт. В зависимости от нанесенных повреждений, врач назначит иммуноглобулин или вакцину по специальному курсу, который состоит из нескольких инъекций.

Отметим, что здоровое животное будет держаться подальше от жилища человека. Однако зараженное бешенством не испытывает страх и может максимально близко подойти к человеку. Показателен также будет внешний вид и поведение зверя: постоянное стремление двигаться вперед, взъерошенность, спазм глотательных мышц (со стороны может показаться, что зверь чем-то подавился), изменение поведения, отсутствие страха перед человеком, боязнь воды (у заболевания есть второе название – гидрофобия).