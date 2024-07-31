В Госдуму внесен законопроект об одновременной выдаче гражданства и постановке на воинский учет

В Госдуму внесли законопроект об одновременной выдаче российского гражданства и постановкой на воинский учет для "новых граждан" призывного возраста и мужского пола. Авторами выступили депутаты от всех пяти парламентских партий.

В пояснительной записке отмечается, что для "новых граждан" России (кавычки – авторское написание в документе) и сейчас обязательна постановка на воинский учет после получения паспорта РФ, однако ее далеко не всегда выполняют.

"Широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности. Подобные примеры вызывают массовое возмущение населения, что негативно влияет на социально-общественные настроения, подрывает авторитет института гражданства, способствует неуважению к закону, в том числе среди "новых граждан", - говорится в пояснительной записке. Там не объясняется, почему словосочетание "новые граждане" взято в кавычки.

"Предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. <…> предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения присяги гражданина", - добавляют авторы.

Если же получивший гражданство мужчина не встает на воинский учет, его российский паспорт может быть отозван.

Депутаты-авторы считают, что эта новая норма не повлечет дополнительных расходов бюджетов.