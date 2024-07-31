Фигурант дела генерала Булгакова при разводе получил автомобиль Aston Martin

Один из фигурантов дела экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, совладелец Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александр Михайленко при разводе с женой получил 50% также упоминающейся в деле компании "Консервпаклам" и премиальный автомобиль Aston Martin DB9 Coupe 2008 года выпуска. Об этом говорится в решении суда, передает ТАСС.

По данным правоохранительных органов, Михайленко в прошлом служил в тыловых подразделениях Вооруженных сил РФ, а в начале 2000-х был главой Третейского суда Минобороны. Михайленко также является совладельцем компании "Консервпаклам", производящей мясные консервы для ГПК. В апреле он, а также еще двое фигурантов, были арестованы по обвинению в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, они поставляли некачественные продукты армии России, а также завышали цены на поставку продуктов питания для нужд Минобороны.

26 июля стало известно о задержании Булгакова и помещении его под арест. По информации следствия, генерал проходит по делу о коррупции. СМИ сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.