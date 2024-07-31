В Екатеринбурге осуждены 16 участников ОПГ за хищение топлива на миллионы рублей

Суд в Екатеринбурге вынес приговор в отношении 16 жителей региона. Их признали виновными в хищении топлива на миллионы рублей и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с февраля по сентябрь 2022 года уральцы в составе организованной преступной группы похищали нефтепродукты из принадлежащих коммерческому предприятию вагонов-цистерн. Они сливали топливо с помощью прорезиненных шлангов в оборудованные в автомобилях емкости. В результате предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 2,8 млн рублей.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил 15 участникам ОПГ от 3 до 7 лет колонии общего режима. Еще одному соучастнику назначено 480 часов обязательных работ.

Напомним, ранее в полиции рассказывали подробности этой истории. По данным МВД, криминальный спрут действовал, когда вагоны с бензином и соляркой двигались со станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги на подъездной путь Шабровский, расположенный вблизи екатеринбургской нефтебазы.