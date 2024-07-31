Москва и Анкара осудили убийство главы политбюро ХАМАС

В Министерствах иностранных дел России и Турции высказались о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

"Осуждаем подлое убийство главы политбюро ХАМАС Хании в Тегеране... Это очередное доказательство, что правительство Нетаньяху не стремится к миру", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил изданию, что в Москве считают абсолютно неприемлемым политическим убийством гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, это грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

Напомним, в Тегеране убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Он погиб в результате удара по его резиденции. Хания погиб после участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана.