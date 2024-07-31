Силы ПВО ночью уничтожили управляемую ракету "Нептун-МД" над Курской областью

Средства ПВО уничтожили управляемую ракету "Нептун-МД" над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи <...> также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над Курской областью", - говорится в сводке военного ведомства.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале сообщил, что в Курском районе произошел пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. За 15 минут до этого в регионе была объявлена ракетная опасность.

Ночью над территорией России также перехватили 19 украинских беспилотников. 11 из них сбили над Белгородской, 4 — над Брянской, по одному — над Курской, Калужской и Ростовской областями, а также над Крымом.