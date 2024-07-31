Десятки жителей Югорска и Советского района заразились паразитами через речную рыбу

За семь месяцев текущего года 66 жителей Югорска и Советского района заразились хроническим описторхозом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

Описторхоз является одним из самых распространенных и опасных гельминтозов, передающихся через зараженную речную рыбу, чаще карповых пород: язь, елец, карп, плотва, лещ, сазан, карась.

В ведомстве сообщили, что заражение происходит при употреблении сырой или недостаточно обработанной рыбы. Иммунитет к этому заболеванию нестойкий, поэтому возможны повторные случаи инфицирования даже после излечения.

Болезнь может длительное время протекать бессимптомно, но в дальнейшем может привести к необратимым изменениям печени и желчного пузыря. Острая фаза заболевания длится от нескольких дней до двух месяцев, а хроническая может продолжаться десятилетиями.