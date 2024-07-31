Арестован зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов

Заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов арестован, он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), передает ТАСС.

Накануне сообщалось о задержании Никонова, который курирует в правительстве края социальные вопросы.

За несколько дней до задержания врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин раскритиковал состояние системы здравоохранения региона. По его словам, некачественная медицина вошла в топ-3 главных проблем края. "В районах нас просто хотят побить, когда мы приезжаем. И я понимаю людей", — отметил Демешин. Он объяснил, что устал призывать профильных руководителей к порядку, "терпение кончилось", из-за чего подход к работе всей системы будут менять, напоминает РБК.

Никонов является уроженцем Хабаровска, но карьеру делал в Москве, на родину вернулся в августе 2020 года – вместе с назначенным из столицы Михаилом Дегтяревым. Этой весной Дегтярева "забрали" обратно в Москву – работать в федеральном правительстве, а Никонов остался в регионе.

До возвращения в Хабаровск Никонов работал в московском правительстве, а также в поликлинике управделами президента РФ.