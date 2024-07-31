Роспотребнадзор не выявил загрязнений в воздухе Екатеринбурга после пожара на НПО Автоматики

Роспотребнадзор провел исследования качества атмосферного воздуха, отобранного в зоне жилой застройки рядом с горевшим накануне НПО Автоматики. Результаты показали, что концентрация химических веществ, зафиксированных в воздухе, не превышает допустимой нормы.

"Максимально разовые концентрации химических веществ (азота (II) оксида, азота диоксида, взвешенных веществ, взвешенных частиц РМ 10, РМ 2,5, серы диоксида, углерода, углерода оксида, формальдегида) на территории ближайшей жилой застройки не превышают предельно допустимых концентраций", - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Пробы взяты по адресам ул. Шаумяна, 107, 109, 111 и ул. Серафимы Дерябиной, 25 и 27. По остальным загрязняющим веществам исследования продолжаются.

Напомним, цех по производству химических материалов НПО Автоматики вспыхнул вчера вечером. Площадь пожара составила 800 кв. м. На тушение было направлено 28 специалистов и 23 единицы техники.