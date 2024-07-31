В Екатеринбурге водитель электросамоката сбил 5-летнего ребенка, ехавшего на детском самокате

В Екатеринбурге произошло очередное ДТП с участием электросамоката. Пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось вечером 30 июля на улице Декабристов. По предварительной информации, водитель электросамоката WHOOSH, двигаясь по тротуару, сбил 5-летнего ребенка, ехавшего ему навстречу на детском самокате. Последнего с травмами доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга.

Полицейские выяснили, что электросамокатом управлял 17-летний молодой человек. К административной ответственности он не привлекался, а самокат взял в аренду под своим аккаунтом. Установлено, что водитель был трезв. Информация о нарушении им ПДД будет направлена в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге могут ввести новые ограничения для электросамокатов. В ГАИ уже определились, где пешеходы чувствуют себя в наименьшей безопасности, а самокатчикам стоит значительно снижать скорость или вовсе спешиваться.