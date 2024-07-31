Растет доля россиян с избыточным весом

В России за пять лет увеличилась доля взрослых с лишним весом.

Избыточные килограммы в 2023 году имели 62,5% граждан в возрасте от 19 лет (против 61,7% в предыдущем таком исследовании). Таковы результаты выборочного наблюдения рациона питания россиян, обнородованные Росстатом. Оно проводится раз в пять лет. Общий охват составляет 45 тыс. домохозяйств. В 2023 году по сравнению с 2018 годом несколько сократилась доля россиян, имеющих вес в пределах нормы, — с 36,3 до 35,7%. При этом выросла доля тех, у кого есть избыточный вес на уровне предожирения — с 40,1 до 43,9%.

Наиболее заметные изменения произошли у мужчин. В 2018 году нормальный вес имели 34%, теперь доля мужчин с нормальным весом снизилась до 30,9%. Доля мужчин, имеющих лишние килограммы (предожирение), возросла с 46,9 до 52,4%.

Среди женщин доля имеющих нормальный вес выросла (с 38,1 до 39,4%), а доля имеющих лишний вес в стадии предожирения увеличилась с 34,7 до 37,1%.

По данным Росстата, по итогам 2022 года в стране насчитывалось 2,18 млн пациентов с официальным диагнозом "ожирение". Это почти на 10% больше, чем по итогам 2021 года. В 2022 году новых таких диагнозов было поставлено 419 тыс. — на 9% больше, чем в 2021 году. В октябре 2023 года министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что ожирением страдают 11% россиян.

Эксперты говорят, что большинство случаев ожирения, как правило, связано с целым комплексом социальных факторов, включая гиподинамию (ограничение двигательной активности) и потребление большого количества сахара, сообщает РБК.

В декабре 2023 г. выяснилось, что жители Среднего Урала страдают от ожирения. Среди них есть дети и молодежь. По словам клинического психолога, главы консультационно-оздоровительного отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анны Ткач, соответствующее исследование в Свердловской области проводилось в ушедшем году. В рамках проекта центра, который называется "Здоровый студент", учащиеся вузов и ссузов участвовали в соцопросе, называя свой рост и вес. В итоге выяснилось, что 14% от всех опрошенных имеет избыточную массу тела.