Растет доля россиян с избыточным весом

31 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Растет доля россиян с избыточным весом

В России за пять лет увеличилась доля взрослых с лишним весом.

Избыточные килограммы в 2023 году имели 62,5% граждан в возрасте от 19 лет (против 61,7% в предыдущем таком исследовании). Таковы результаты выборочного наблюдения рациона питания россиян, обнородованные Росстатом. Оно проводится раз в пять лет. Общий охват составляет 45 тыс. домохозяйств. В 2023 году по сравнению с 2018 годом несколько сократилась доля россиян, имеющих вес в пределах нормы, — с 36,3 до 35,7%. При этом выросла доля тех, у кого есть избыточный вес на уровне предожирения — с 40,1 до 43,9%.

Наиболее заметные изменения произошли у мужчин. В 2018 году нормальный вес имели 34%, теперь доля мужчин с нормальным весом снизилась до 30,9%. Доля мужчин, имеющих лишние килограммы (предожирение), возросла с 46,9 до 52,4%.

Среди женщин доля имеющих нормальный вес выросла (с 38,1 до 39,4%), а доля имеющих лишний вес в стадии предожирения увеличилась с 34,7 до 37,1%.

По данным Росстата, по итогам 2022 года в стране насчитывалось 2,18 млн пациентов с официальным диагнозом "ожирение". Это почти на 10% больше, чем по итогам 2021 года. В 2022 году новых таких диагнозов было поставлено 419 тыс. — на 9% больше, чем в 2021 году. В октябре 2023 года министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что ожирением страдают 11% россиян.

Эксперты говорят, что большинство случаев ожирения, как правило, связано с целым комплексом социальных факторов, включая гиподинамию (ограничение двигательной активности) и потребление большого количества сахара, сообщает РБК.

В декабре 2023 г. выяснилось, что жители Среднего Урала страдают от ожирения. Среди них есть дети и молодежь. По словам клинического психолога, главы консультационно-оздоровительного отдела Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анны Ткач, соответствующее исследование в Свердловской области проводилось в ушедшем году. В рамках проекта центра, который называется "Здоровый студент", учащиеся вузов и ссузов участвовали в соцопросе, называя свой рост и вес. В итоге выяснилось, что 14% от всех опрошенных имеет избыточную массу тела.

Теги: россияне, здоровье


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети