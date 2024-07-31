31 Июля 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Минтранс признал "деградацию" федеральных дорог

Министерство транспорта России хочет сделать ремонт федеральных дорог приоритетной задачей, а строительство новых объектов отойдет на второй план в рамках нового "транспортного" национального проекта.

Как сообщил глава ведомства Роман Старовойт в Госдуме, строящиеся трассы будут завершены. Он пообещал выполнить поручение президента России по строительству 50 обходов городов.

Нацпроект "Эффективная транспортная система" включит в себя девять федеральных проектов, среди которых строительство ВСМ Москва—Санкт-Петербург, развитие Большого Северного морского пути, опорных сетей аэродромов, морских портов, внутренних водных путей, пунктов пропуска через госграницу, железных дорог.

В состав нацпроекта "Инфраструктура для жизни" войдет шесть федеральных проектов: развитие федеральной дорожной сети (в том числе платных дорог), развитие региональных и местных дорог, безопасность дорожного движения, развитие общественного транспорта, развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла (в том числе «продление» столичных МЦД в соседние регионы) и "общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (развитие интеллектуальных транспортных систем, установка камер и т. д.).

В рамках этого нацпроекта министерство планирует к 2030 году довести долю отремонтированных федеральных трасс до 85% (по двнным 2023 года показатель составлял 73,8%), региональных и межмуниципальных дорог — до 60% (вместо 53,4%), а также снизить уровень транспортного риска (число погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств) с 2,36 до 1,58.

Депутат Госдумы Виталий Ефимов предложил в рамках нового нацпроекта сконцентрироваться на ремонте дорог, а строительство отложить, так как "развалится то, что есть". Министр подтвердил, что "с 2020 году наблюдаем деградацию федеральной дорожной сети. Говоря о проблеме содержания дорог, Старовойт отметил, что некоторые федеральные трассы финансируются лишь вполовину от необходимого объема. По его словам, ранее начатые объекты завершат, только после этого приступят к новым "большим стройкам" на федеральной сети. При этом он подчеркнул, что поручение президента построить к 2030 году 50 новых обходов городов будет выполнено, сообщает "Коммерсант".

Теги: Минтранс, дороги


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