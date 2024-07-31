Муж Бакальчук собирается оспорить передачу доменов Wildberries ООО "РВБ"

Совладелец маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук, у которого 1% в компании, нанял юристов для оспаривания передачи доменных имен, связанных с ООО "Вайлдбериз", новой компании ООО "РВБ".

Муж владельцы маркетплейса подписал контракт о защите своих прав на интеллектуальную собственность в Сети и защиту своих прав на доменные имена WB.ru, Wildberries.ru и др. с юридическим агентством IQ Technology. Как заявил совладелец и управляющий партнер юридического агентства Александр Логунов, 31 июля юристы направят досудебные претензии к ООО "Вайлдберриз" и компании Ru-Center – регистратору доменных имен, который передал права РВБ.

Юрист отметил, что Бакальчук будет оспаривать передачу доменных имен как физическим лицом Татьяной Бакальчук, так и юрлицом маркетплейса. Отмечается, что сделки проведены с нарушениями, сообщают "Ведомости".

Тем временем, миллиардер, основательница и владельца Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск в суд о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком.