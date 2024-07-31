31 Июля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

На национальном турпортале за 570 млн рублей найдены ошибки

В России Национальный туристический портал, на который потратили около 570 млн руб., так и не заработал полноценно.

Как заявили в Народном фронте, на сервисе, разработка которого началась почти 10 лет назад, отсутствуют полноценный функционал бронирования и некоторые актуальные туристические направления. Кроме того, на сайте есть ошибки. 

Народный фронт в своем мониторинге работы национального туристического портала выдвинул претензии, среди которых Ярославская область на национальном туристическом портале отнесена к разделу "Поволжье", хотя традиционно к этому региону не причисляется. В разделе "Центр" оказалась Мордовия, которая географически входит в Приволжский федеральный округ. А всего этот раздел на портале включает в себя 11 регионов, хотя официально в ЦФО входят 18.

Портал создавали Минэкономразвития и АНО "Национальные приоритеты" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

На портале Russia.travel должна быть представлена единая электронная база объектов российской туристской инфраструктуры, маршрутов и событий, услуг и сервисов. Согласно его концепции, вся информация должна быть доступна и для иностранных туристов, так как портал должен продвигаться не только в России, но и за рубежом.

В Минэкономразвития заявили, что проект постоянно дорабатывается, а конструктивные предложения, которые помогут усовершенствовать ресурс, лишь приветствуются.

По словам экспертов, создавать подобные масштабные проекты крайне сложно. При этом коммерческие ресурсы более гибки и адаптированы к запросам потребителей, сообщают "Известия".

Теги: туризм, турпортал


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