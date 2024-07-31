"Билайн": плохая работа YouTube не зависит от операторов

Сотовый оператор "Билайн" сообщает своим абонентам в чате, что во многих регионах YouTube работает плохо.

По данным компании, у видеохостинга устарело оборудование, это не зависит от операторов связи. В свою очередь при звонке на "горячую линию" абонентам сообщают, что на сети оператора ограничений нет, она работает штатно.

При этом мобильный оператор МТС сообщает своим абонентам о возможных неполадках в работе видеохостинга YouTube. "По независящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube", – следует из сообщения.