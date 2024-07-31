МТС предупредил о возможных сбоях в работе YouTube

Мобильный оператор МТС сообщает своим абонентам о возможных неполадках в работе видеохостинга YouTube.

Предупреждение об этом озвучивает робот при звонке "на горячую линию" компании. "По независящим от МТС причинам у некоторых абонентов могут наблюдаться сбои в работе YouTube", – следует из сообщения, сообщает ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что "деградация" YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство.