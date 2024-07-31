Каждый день конфликта обходится Украине в $130 млн

Каждый день конфликта обходится Украине в 120 млн евро (почти $130 млн).

Как заявил глава Минфина Сергей Марченко, ежемесячные военные расходы Киева составляют около 3,7 млрд евро, из-за чего в бюджете образовалась "дыра" в 500 млрд грн (около $12,2 млрд). На этом фоне правительство Украины предложило проект повышения налогов, сообщает "РБК-Украина".

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в Киеве уже есть понимание, что специальная военная операция близится к завершению.