Основательница Wildberries Бакальчук подала в суд на мужа

Миллиардер, основательница и владельца Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск в суд о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком.

Об этом она сообщила в Telegram. Других деталей она не сообщила.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила, что в Савеловский районный суд поступило исковое заявление от бизнесвумен. Подробностей не сообщаются, однако отмечается, что "предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений".

По данным ТАСС, иск связан с "претензиями имущественного характера".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль в курсе сделки по объединению компаний Wildberries и Russ, но вмешиваться в корпоративные или семейные дела не может.