Предложено зафиксировать размер субсидии по льготной ипотеке

Власти России предложили изменить механизм субсидирования льготной ипотеки.

Как заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее необходимо отвязать ее от ключевой ставки Центробанка РФ и зафиксировать размер самой субсидии. По ее словам, такое решение "будет более понятно для всех участников" и "прогнозируемо для бюджета, не приведет к колебаниям расходов в случае изменения ключевой ставки".

Глава Банка России Эльвира Набиуллина также выступила за изменение механизма субсидирования ипотечного кредитования. Она назвала данный механизм неэффективным, а предложение Матвиенко – разумным. По словам главы регулятора, по мере того как всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке тоже будут снижаться. Набиуллина не исключила, что ипотека может снова стать доступной, и напомнила, что перед эпидемией коронавируса банки выдавали кредиты под 8–9% "без всякой бюджетной поддержки, без этих дорогостоящих программ".

Замминистра финансов России Иван Чебесков указал, что "ипотека должна быть социально направленной, должна быть регионально направленной, точечной". Он отметил, что "бюджет несет неограниченную нагрузку, а банки снимают с себя полностью любой риск процентной ставки", сообщает Forbes.

Тем временем, рассрочка на приобретение товаров, билетов или обучение может стать причиной отказа в одобрении ипотечного кредитования. Отдельные участники рынка оформляют ее через микрофинансовые организации, из-за чего платежеспособный заемщик выглядит для банка менее привлекательным.