31 Июля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: Накануне.ru

Более 1 млрд рублей "Россети" в 2024 году инвестируют в модернизацию сетевой инфраструктуры Астраханской области

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили развитие и повышение надежности инфраструктуры региона, консолидацию электросетевого хозяйства, вопросы тарифного регулирования, реализацию программы «Чистое небо».

«Для обеспечения стабильного и безопасного электроснабжения с начала текущего года специалисты Группы «Россети» в Астраханской области уже провели ремонты на 433 высоковольтных и трансформаторных подстанциях, а также почти 400 км линий электропередачи. Важно, что работы не прекращаются. Подготовка и к предстоящему отопительному сезону, когда нагрузка на сети кратно возрастет, идёт очень активно. Благодарен ПАО «Россети» за многолетнее сотрудничество и укрепление электросетевой инфраструктуры в нашем регионе», - отметил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Отпуск электроэнергии из сети потребителям Астраханской области в последние три года находится на уровне исторических максимумов. Это требует своевременных мер по повышению надежности и расширению возможностей инфраструктуры. По итогам 2024 года «Россети» планируют инвестировать в сетевой комплекс региона свыше 1 млрд рублей», – сказал Андрей Рюмин.

В рамках инвестиционной программы «Россети» в 2024 году в Астраханской области внедрят энергоэффективные решения на ключевой подстанции региона – 500 кВ «Астрахань», модернизируют магистральные питающие центры 220 кВ «Черный Яр», «Рассвет» и «Нефтепровод». В распределительном комплексе до конца года энергетики реконструируют подстанцию 35 кВ «Началово» с увеличением трансформаторной мощности в два раза, завершат проект по созданию электросетей для крупного агропромышленного комплекса.

Участники встречи также обсудили реализацию программы повышения надежности (ППН) Астраханской области, разработанной по поручению Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

Энергетика(2024)|Фото: Накануне.RU

Кроме этого, был рассмотрен ход подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов. Утвержденный объем финансирования программы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в 2024 году Группы «Россети» в Астраханской области, включающей мероприятия к прохождению сезона пиковых нагрузок, составляет свыше 974 млн рублей – на 13% больше аналогичного показателя прошлого года.

Теги: игорь бабушкин, андрей рюмин, россети, сезон пиковых нагрухок, электросетевое хозяйство


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