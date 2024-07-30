30 Июля 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба ОЭЗ «Лотос»

Иранская делегация посетила площадки особых экономических зон Астраханской области

Посещение особых экономических зон Каспийского кластера стало главной целью визита в Астраханскую область делегации во главе с советником руководителя Фонда Исламской Революции «Мостазафан», председателем правления транспортного холдинга «Пайа Тарабар Сина» Сейедом-Мехди Пакзатом.

Иранская сторона осмотрела причалы, склады временного хранения зерна и готовящийся к вводу в эксплуатацию пункт пропуска. Делегация положительно оценила работу по созданию новых объектов инфраструктуры астраханской портовой ОЭЗ.

Представители иранской делегации заинтересовались в дальнейшем развитии инвестиционных проектов в портовой ОЭЗ. Ранее в 2023 году АО «ОЭЗ «Лотос» и Фонд «Мостазафан» подписали соглашение о совместной работе по обеспечению транзита грузов по территории Ирана, в рамках которого создали совместную транспортную компанию.

(2024)|Фото:astrobl.ru

Она будет осуществлять транзит грузов автотранспортом по территории Ирана. Это позволит решить проблему логистики по сухопутному участку международного транспортного коридора «Север — Юг».

Гости из Ирана также посетили ОЭЗ промышленно-производственного типа «Лотос». Они осмотрели производственные мощности судостроительного завода «Лотос», на стапелях которого строятся суда, в том числе для работы в Каспийском море, а также познакомились с работой завода по производству геосинтетических материалов «Гекса-Лотос».

(2024)|Фото: пресс-служба ОЭЗ «Лотос»

Представители иранской делегации побывали на площадке строящегося завода моющих средств компании ООО «Роза», учрежденной дочерней компанией крупного иранского многопрофильного холдинга Golrang. Иранская сторона отметила преимущества открытия производства в ОЭЗ «Лотос» и сообщила о возможности проработки на её территории будущих инвестиционных проектов.

В завершение визита прошло совещание, на котором генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» Александр Ким ответил на вопросы членов делегации Фонда «Мостазафан», а также рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Теги: иранская делегация, оэз лотос, инвестиционные проекты


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