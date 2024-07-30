30 Июля 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин рассказал журналистам о проведении масштабных международных проектов в Астраханской области

Сегодня глава Астраханской области принял участие в пресс-конференции ТАСС. Главной темой обсуждения стало проведение грандиозных мероприятий в регионе — IX Каспийского медиафорума и фестиваля классического искусства «Каспийские сезоны».

География участников широка. В Астрахань приедут представители и артисты Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана. Также ожидается прибытие участников из стран-партнёров: Республики Беларусь, Узбекистана, Армении, Кыргызстана и Молдовы.

Главной темой медиафорума в этом году станет «Диалог культур – основа развития Каспийского региона». Он стал авторитетной дискуссионной площадкой для журналистов, органов власти, учёных и политологов.

"Участники поделятся работающими инструментами и механизмами повышения качества и продвижения диалога культур», — рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: astrobl.ru

По мнению заместителя председателя Союза журналистов России Алексея Вишневецкого, Каспийский медиафорум — это пример мероприятия, которое переросло из регионального в международное: «Многие эксперты стремятся попасть на форум, чтобы передать свой опыт и приобрести новый. Считаю, такие съезды должны быть организованы в каждом регионе».

Кроме того, губернатор Игорь Бабушкин отметил, что в рамках форума подведут итоги международного конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также глава региона сообщил, что в Астрахани состоится музыкальный фестиваль «Каспийские сезоны». Он призван сохранять культурное наследие и способствовать укреплению межнациональных отношений. Открытие фестиваля запланировано на 17 августа. Под открытым небом на Соборной площади Астраханского кремля пройдет концерт симфонического оркестра Прикаспийских государств под руководством Народного артиста Кабардино-Балкарии Михаила Голикова и звёзд оперной сцены.

Теги: игорь бабушкин, каспийский медиафорум, каспийские сезоны, диалог культур


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