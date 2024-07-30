В США призвали снизить возраст мобилизации на Украине

Бывший директор по европейским делам совета США по нацбезопасности Александр Виндман заявил, что Украине нужно снизить призывной возраст до 18 лет, чтобы нарастить силы для возможного крупного наступления через год, сообщают РИА Новости со ссылкой на газету Irish Times.

В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Роман Лозинский 18 июня заявил о необходимости нового снижения мобилизационного возраста на Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

По мнению Виндмана Киев должен нарастить силы для начала крупного наступления следующим летом.

"В этом отношении Украина должна принять "тяжелые решения", в том числе снизить призывной возраст с 25 лет до 18", - цитирует газета бывшего чиновника.

Как считает Виндман, Украине также требуется еще больше мобилизовать свою промышленность для военного производства и добиться большей его координации с западными странами.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что нынешняя администрация США является противником диалога по урегулированию украинского конфликта и настаивает на продолжении войны до последнего украинца.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам. Президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.