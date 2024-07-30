Роспотребнадзор проверит качество воздуха после пожара в здании НПО Автоматики

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проведет лабораторное исследование качества атмосферного воздуха после пожара в здании НПО Автоматики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Исследования проводятся по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания.

Санитарные врачи советуют жителям в районе пожара избегать нахождения на открытом воздухе, не открывать окна, больше пить, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения, делать влажную уборку, а при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.

Отметим, что ранее в МЧС России заявили, что на месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено.

В ведомстве сообщили также о ликвидации открытого горения. Сейчас ведется разбор и проливка конструкций.





