Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Криегера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера, об этом сообщает агентство БелТА.

20 июля Криегера признали виновным по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.

Осужденного приговорили к смертной казни. Приговор вступил в силу, однако 30 июля осужденный обратился за помилованием.