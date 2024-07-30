Открытое горение здания НПО Автоматики ликвидировано

В МЧС России по Свердловской области сообщили о ликвидации открытого горения цеха по производству химических материалов НПО Автоматики, передает корреспондент Накануне.RU

Сейчас силы и средства МЧС России ведут проливку и разборку конструкций. По предварительным данным, площадь пожара составила 800 кв. м. Также МЧС России сообщает, что на месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено

На месте работают 58 специалистов и 23 единицы спецтехники.