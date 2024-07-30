В Новосибирской области создают особую экономическую зону возле авиахаба

Сегодня Губернатор Андрей Травников провёл совещание для контроля хода реализации этого важного и ожидаемого инвесторами проекта.

Якорный резидент ОЭЗ «Новосибирск» – транспортно-логистический центр «Сибирский». В октябре прошлого года была запущена первая очередь ТЛЦ.

Ядро ТЛЦ – современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. После завершения строительства в 2025 году мощность терминала на полное развитие составит 1 млн ДФЭ в год. Общий объём инвестиций в проект – более 15 млрд рублей, сообщает пресс-служба Правительства региона.

В условиях переориентации грузопотоков и инфраструктурных ограничений ТЛЦ «Сибирский» станет ключевым на Транссибе грузовым хабом, на котором будет сконцентрирована обработка контейнерных поездов в полувагонах с перегрузкой на фитинговые платформы. К 2025-му году терминал сможет принимать до 15 контейнерных поездов с полувагонами ежесуточно.

Ещё один крупный резидент «Поревит.Тюмень» в рамках инвестпроекта построит на площадке ОЭЗ «Новосибирск» завод по производству тротуарной плитки. Соответствующее соглашение было подписано в июне этого года на ПМЭФ-2024.

Заявленный объём инвестиций в проект – 1,97 млрд рублей. Налоговые отчисления за первые десять лет работы предприятия в бюджеты разных уровней, по расчётам инвестора, составят более 1,8 млрд рублей.

Номенклатура завода будет включать более ста видов тротуарной плитки, бордюрного камня и ландшафтных элементов. Предприятие планирует производить более 900 тысяч квадратных метров тротуарной плиты в год.

Добавим, что особая экономическая зона промышленно-производственного типа после реализации двух этапов займёт территорию площадью более 700 га в девяти километрах от международного аэропорта Толмачёво имени А.И. Покрышкина, в 3,5 км от Транссиба. И в непосредственной близости от Промышленно-логистического парка.

Соседство с ПЛП и якорным резидентом — крупнейшим в Сибири ТЛЦ «Сибирский» — даёт уникальные преимущества, так как, помимо льгот, предусмотренных в рамках особого статуса территории, резиденты получают дополнительные возможности для транспортировки товаров и сырья, а также широкий спектр услуг по логистике, таможенному оформлению, фитосанитарному контролю и другие.

Сегодня участники совещания также обсудили вопросы создания на территории ОЭЗ комплекса инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры – с учётом потребностей будущих резидентов.